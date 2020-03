Lautaro-Berater gibt Update

Der Berater von Lautaro Martínez führt eigenen Worten zufolge zum aktuellen Zeitpunkt noch keine konkreten Verhandlungen mit anderen Vereinen. „Wir haben mit vielen Leuten gesprochen, aber nicht mehr. Aktuell rufen mich nicht die Mitarbeiter der Vereine direkt an. Es gibt nichts konkretes und nichts ernsthaftes“, so Alberto Yaqué im ‚Radio del Plata‘.

Laut dem Agenten bleibt der 22-jährige Lautaro trotz der zahlreichen Gerüchte um einen Wechsel zum FC Barcelona gelassen: „Es wird darüber gesprochen, dass Barcelona ihn will und Real Madrid. Aber er ist, als wäre nichts. Andere könnten nicht schlafen. Er ruft nie an und fragt, ob das wahr ist, was geschrieben wird. Er ist fokussiert auf seinen aktuellen Arbeitgeber.“ Spanischen Medienberichten zufolge hat Barça die besten Chancen auf den Zuschlag im Sommer. Die festgeschriebene Ablöse liegt aber bei satten 111 Millionen Euro.