Fatis Treueschwur für Barça

Ansu Fati hegt keinerlei Wechselgedanken. Angesprochen auf ein mögliches Interesse von Paris St. Germain stellt der Offensivstar des FC Barcelona gegenüber ‚Canal+‘ klar: „Ich habe von Angeboten für mich nichts gehört. Davon weiß ich wirklich nichts. Ich habe meinem Berater und meinen Eltern vom ersten Tag an gesagt, dass ich nur in Barcelona bleiben will. Ich will mein Leben lang bei Barça spielen. Ich habe das ganz klar im Kopf und hoffe, dass ich meine gesamte Karriere hierbleiben kann.“

Der 19-jährige Offensivspieler hat sich bis 2027 an den FC Barcelona gebunden. In der abgelaufenen Saison konnte Fati verletzungsbedingt nur 14 Pflichtspiele (sechs Tore) für die Blaugrana bestreiten.