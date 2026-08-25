Im Poker um Héctor Fort (20) startet Real Sociedad einen neuen Anlauf. Transferinsider Matteo Moretto berichtet, dass die Basken eine Verpflichtung des Rechtsverteidigers noch nicht aufgegeben haben – Fort hatte zuvor Real Sociedad und der AS Rom eine Absage erteilt, da er zu Borussia Dortmund wechseln will.

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Nach wie vor gilt der BVB als großer Favorit, von einem kurz bevorstehenden Deal könne aber nicht die Rede sein. Entsprechend soll Real Sociedad sich weiterhin im Rennen befinden, eine kleine Chance wittern und die Bedingungen eines Transfers prüfen.

Nach einer Leihe zum FC Elche will der FC Barcelona sein Eigengewächs jetzt verkaufen. Die Katalanen hoffen auf 20 Millionen Euro. Barça wäre vermutlich aber auch mit etwas mehr als zehn Millionen Euro einverstanden, wenn eine hohe Weiterverkaufsbeteiligung und eine Rückkaufoption Teil des Deals sind.