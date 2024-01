Sancho gelandet: So läuft der Tag der BVB-Unterschrift

Rein logistisch steht Jadon Sanchos Unterschrift bei Borussia Dortmund seit gestern Abend nichts mehr im Weg. Nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ landete der Offensivmann um 21:39 Uhr am Dortmunder Flughafen.

Im Anschluss ging es abgeschottet zu einem Privatparkplatz, wo ihn zwei BVB-Mitarbeiter in Empfang nahmen. Am heutigen Donnerstag sollen dann Medizincheck und im Idealfall die Unterschrift erfolgen. Noch vor der Partie gegen den SV Darmstadt am Samstag (18:30 Uhr) wird Sancho mit seinen neuen und teilweise auch alten Teamkollegen trainieren. Ob es dann für den Sprung in den Kader reicht, entscheidet Edin Terzic.

Die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten von vier Millionen Euro, die der BVB letztlich für den Deal in die Hand nehmen muss. Bislang war von drei bis dreieinhalb Millionen die Rede, aber ungeachtet dessen kommen die Schwarz-Gelben recht günstig davon.

Nicht sichern konnte Sebastian Kehl den Dortmundern eine Kaufoption, die den Transfer zu einem echten Coup gemacht hätte. Doch Manchester United will den Zugriff auf den 23-Jährigen nicht verlieren. Schließlich besteht die nicht unrealistische Möglichkeit, dass Sancho in Dortmund wieder zu alter Klasse findet und dann im Sommer teuer verkauft oder im Falle eines Abschieds von Erik ten Hag sogar wieder eingebunden werden könnte.