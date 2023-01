Schuster: Neuer Job in La Liga?

Bernd Schuster winkt eine Rückkehr in die Primera División. Nach Informationen der ‚Marca‘ ist der 63-Jährige ein heißer Kandidat auf den Trainerposten beim FC Getafe. Aktuell steht dort noch Quique Sánchez Flores an der Seitenlinie. Der 57-Jährige muss nach fünf Niederlagen in Serie aber um seinen Job bangen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Radiosender ‚Cadena SER‘ zufolge will Getafe aber vorerst an Sánchez Flores festhalten. Schuster war bereits zwischen 2005 und 2007 beim FC Getafe als Cheftrainer tätig. Damals qualifizierte er sich im Vorort von Madrid für den Posten als Coach von Real Madrid. Schusters bislang letzte Station war der chinesische Klub Dalian Yifang, den er im Februar 2019 verließ. Auch der Spanier Vicente Moreno von Al Shabab wird als Kandidat in Getafe gehandelt.

Lese-Tipp

Bellerín vor Barça-Abgang