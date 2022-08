Pongracic wechselt nach Italien

Marin Pongracic schließt sein unrühmliches Kapitel beim VfL Wolfsburg. Der 24-jährige Innenverteidiger wechselt in die italienische Serie A und schließt sich dem Aufsteiger US Lecce an. Es handelt sich um eine einjährige Leihe mit Kaufoption.

Der fünfmalige kroatische Nationalspieler war im Januar 2020 für neun Millionen Euro von RB Salzburg nach Wolfsburg gewechselt. Eineinhalb Jahre später folgte eine Leihe zu Borussia Dortmund.

In deren Rahmen fiel Pongracic in einem Interview negativ auf, als er Wolfsburg mit offenen Worten kritisierte und Vertragsdetails ausplauderte. Zudem verklagte der 24-Jährige den VfL aufgrund angeblich ausstehender Prämienzahlungen. Eine sportliche Zukunft hat er in der Autostadt seitdem nicht mehr, der nun vollzogene Wechsel ist die Konsequenz dessen.