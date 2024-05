Bei CL-Titel: Der BVB-Plan mit Reus

In zweieinhalb Wochen könnte sich Marco Reus mit dem Henkelpott in den Händen von Borussia Dortmund verabschieden. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, überlegt der BVB, wie man dem Ur-Borussen dabei die größtmögliche Bühne bereiten kann. Im Falle des Titelgewinns gibt es demnach „intern die Überlegung“, Reus die Trophäe in Empfang nehmen zu lassen.

Normalerweise käme Mannschaftskapitän Emre Can diese Ehre zu. Das Boulevardmagazin geht aber davon aus, dass Can darauf verzichten könnte, um dem Kumpel und Publikumsliebling den Abschied zu vergolden. Am 1. Juni treffen die Schwarz-Gelben im Londoner Wembley Stadion auf Real Madrid.