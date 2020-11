Hammers vor erstem Januar-Transfer

West Ham United hat offenbar den gesuchten Innenverteidiger in Dänemark gefunden. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, soll Frederik Alves ab Januar in London auflaufen. Die Ablöse wird auf umgerechnet rund 1,3 Millionen Euro taxiert.

Alves war bereits vor wenigen Tagen in London, um mit den Hammers über seinen Vertrag zu verhandeln. Der 20-Jährige wird seit 2017 bei Silkeborg IF ausgebildet. Schon vor rund zwei Jahren debütierte er bei den Profis und sammelte bislang 50 Pflichtspiele. In Silkeborg steht der dänische U21-Nationalspieler noch bis 2024 unter Vertrag.