U21-EM: Dorsch will sich „präsentieren“

Niklas Dorsch hat bekräftigt, dass er KAA Gent schon bald verlassen und den nächsten Schritt machen könnte. Wie er im Gespräch mit der ‚Bild‘ erzählt, will der Rechtsfuß die U21-EM nutzen, um kräftig Eigenwerbung zu betreiben: „Es war klar, dass mein aktueller Verein Gent nur eine Zwischenstation für mich ist. Die EM ist die größte Bühne, die ich zum Präsentieren nutzen kann.” Vertraglich ist der 23-Jährige noch bis 2024 an die Belgier gebunden.

In Gent ist der defensive Mittelfeldspieler im Normalfall gesetzt. In 27 Partien gelangen ihm drei Tore und eine Vorlage. Wohin es Dorsch ziehen könnte, weiß er noch nicht, doch er ehemalige Jugendspieler des FC Bayern Münchens denkt groß: „Wenn du mal bei Bayern gespielt hast und aus dieser Region kommst, dann ist es dein Ziel, auch wieder bei so einem großen Verein zu spielen. Ob es dann Bayern wird, wird man sehen – aber warum eigentlich nicht?“