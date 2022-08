Salihamidzic kündigt Hernández-Gespräche an

Nach drei Jahren beim FC Bayern fühlt sich Lucas Hernández wie Zuhause. Den Wunsch nach einem langfristigen Verbleib machte der 26-jährige Franzose vor wenigen Tagen öffentlich: „Ich bin hier sehr glücklich und habe noch zwei Jahre Vertrag.“ Dabei schob der einstige 80-Millionen-Einkauf hinterher: „Wieso sollte ich hier nicht noch länger bleiben?“

Das sieht man auch in der Führungsetage so. Sportvorstand Hasan Salihamidzic kündigt gegenüber der ‚Bild‘ zeitnahe Vertragsgespräche an: „Lucas fühlt sich sehr wohl und ist eine Säule unserer Mannschaft. Wir sind bereit und wollen gerne mit ihm verlängern. Wir beide werden jetzt bald mal essen gehen. Er ist ein Superjunge und wir sind sehr glücklich, dass er bei uns spielt.“

Für Salihamidzic der logische nächste Schritt. Denn mit dem Lager des Franzosen fanden in den zurückliegenden Wochen bereits mehrere Treffen statt: „Ich habe mit seinem Berater schon mal vor zwei, drei Monaten gesprochen. Wir haben uns seither ein-, zweimal getroffen. Einfach so, um Vorgespräche zu führen.“

Meilenstein erreicht

Glatte 100 Pflichtspiele hat Hernández mittlerweile für die Bayern bestritten. In der Defensive ist der Linksfuß inzwischen nicht mehr wegzudenken. Unter Julian Nagelsmann stand der französische Nationalspieler bislang in allen fünf Saisonspielen in der Startformation.