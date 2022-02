Szalai verlässt Mainz und wechselt nach Basel

Ádám Szalai verlässt den FSV Mainz 05 mit sofortiger Wirkung. Der ungarische Sturmroutinier schließt sich dem FC Basel an. Beim Schweizer Erstligisten unterschreibt er einen bis Sommer 2023 datierten Vertrag.

In der Schweiz war der Wintertransfermarkt noch bis zum gestrigen Dienstag geöffnet. In Basel soll Szalai zusammen mit dem bereits verpflichteten Fedor Chalov (23/ZSKA Moskau) die Lücke im Angriff füllen, die der Abgang von Arthur Cabral (23) zum AC Florenz hinterlassen hat.

Szalai stand zwischen 2010 und 2013 sowie seit 2019 in Mainz unter Vertrag. In der Bundesliga war der 34-Jährige zudem für die TSG Hoffenheim, Hannover 96 und Schalke 04 aktiv gewesen. Insgesamt stand er 276 Mal in Deutschlands höchster Fußball-Liga auf dem Rasen.

Mainz-Sportvorstand Christian Heidel erklärt: „Ádám ist sehr kurzfristig auf uns zugekommen mit der Bitte, das Angebot des FC Basel annehmen zu können, welches ihm eine konkrete Perspektive über den Sommer hinaus bietet. Wir haben nach kurzer, intensiver Diskussion im sportlichen Bereich seinem Wunsch entsprochen, weil wir ihm diesen Weg nicht verbauen wollten. Ádám ist ein sehr verdienter Spieler bei Mainz 05, der einen wichtigen Anteil am Ligaverbleib im Sommer hatte.“