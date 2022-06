Schalke schnappt sich Mollet

Der FC Schalke 04 verstärkt sich mit Florent Mollet (30). Wie der Bundesliga-Aufsteiger vermeldet, wechselt der offensive Mittelfeldspieler vom HSC Montpellier nach Gelsenkirchen und unterschreibt bis 2025.

„Um in der Bundesliga bestehen zu können, benötigen wir Spieler in unseren Reihen, die der Mannschaft Erfahrung, Stabilität und die notwendige Cleverness geben können. Genauso jemand ist Florent. Florent ist ein technisch sehr versierter und kreativer zentraler Mittelfeldspieler, der über 300 Profispiele in Frankreich absolviert hat und den eine sehr hohe Konstanz in seinen Leistungen auszeichnet“, sagt Sportdirektor Rouven Schröder.

Mollet spielt seit 2018 in Montpellier, zuvor war er beim FC Metz aktiv. In der abgelaufenen Saison bestritt der Rechtsfuß 38 Pflichtspiele, in denen er sechs Tore und zwei Vorlagen beisteuerte.