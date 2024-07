Bologna: Der Favorit auf die Zirkzee-Nachfolge

Der von mehreren Topklubs umworbene Joshua Zirkzee (23) wird den FC Bologna in diesem Sommer voraussichtlich verlassen. Als Ersatz zieht der Champions League-Teilnehmer laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ unter anderem die georgische EM-Überraschung Georges Mikautadze (23) und Chelsea-Profi Armando Broja (22) in Betracht, der Favorit sei aber Fotis Ioannidis vom griechischen Erstligaklub Panathinaikos Athen. Die Ablöse für den 24-Jährigen wird auf rund 25 Millionen Euro beziffert, so die italienische Zeitung.

Ioannidis verbuchte in der abgelaufenen Saison in 32 Spielen 16 Tore und sieben Vorlagen. Auch in der Europa League gelangen dem elffachen Nationalspieler Griechenlands fünf Tore in sechs Partien, das Gruppen-Aus als Tabellenletzter konnte er aber nicht verhindern.