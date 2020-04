Auslaufende BVB-Verträge: Zwei Vorentscheidungen & ein Fragezeichen

Mario Götze: Die schwarz-gelbe Uhr des Weltmeisters läuft in diesem Sommer ab. Kein Startelfeinsatz im neuen Jahr und ein Spitzengehalt von geschätzten zehn Millionen Euro jährlich schließen einen Verbleib nahezu aus, intern soll man sich längst auf einen Abschied verständigt haben. Die Serie A ist Götzes Wunschziel, heißt es. Interesse bekundet angeblich die AS Rom, in Sachen Gehalt müsste der 27-Jährige aber Abstriche machen.

Lukasz Piszczek: Der polnische Rechtsverteidiger ist eine Vereinsinstitution, trägt bereits seit zehn Jahren das BVB-Trikot. Laut ‚Sport1‘ ist sich Dortmund mit Piszczek grundsätzlich über einen neuen Einjahresvertrag einig. Der 34-Jährige kommt in dieser Saison auf 29 Pflichtspieleinsätze, zuletzt übernahm Piszczek die Kapitänsbinde des verletzten Marco Reus.

Achraf Hakimi: Unabhängig von der Personalie Piszczek und des ablösefreien Fast-Neuzugangs Thomas Meunier (28, Paris St. Germain) würde der BVB gerne in eine Zukunft mit dem variableren Hakimi gehen. Eine Festverpflichtung oder notfalls eine erneute Leihe soll her. Problem: Um die Qualitäten des 21-Jährigen wissen auch Stammverein Real Madrid sowie die Nebenbuhler Bayern München, Paris St. Germain, Juventus Turin und der FC Chelsea. Ausgang offen.