Werder verleiht Hansen-Aaröen

Werder Bremen hat einen Abnehmer für Isak Hansen-Aaröen gefunden. Der Norweger wechselt im Winter auf Leihbasis bis Sommer 2025 zum dänischen Aufsteiger Aalborg BK, wie die Skandinavier auf ihrer Vereinswebsite verkünden. Der 20-Jährige war im vergangenen Februar von Manchester United an die Weser gekommen, absolvierte bisher aber lediglich drei Kurzeinsätze für Werder.

Werders Leiter Profifußball Peter Niemeyer hat hohe Erwartungen an die Leihe: „Aalborg setzt auf junge, talentierte Spieler, sodass Isak gut in die Mannschaft und das Konzept des Clubs passt. Für Isak ist es wichtig, konstant auf einem hohen Niveau zum Einsatz zu kommen.“ Am 9. Februar wird der offensive Mittelfeldspieler voraussichtlich zum ersten Mal mit seinen neuen Teamkollegen auf dem Rasen trainieren.