Zukunftsplan: Saúl bekennt Farbe

Saúl Ñíguez reagiert auf die Gerüchte, er könnte Atlético Madrid in diesem Sommer verlassen. Gegenüber ‚Radio Marca‘ stellt der Mittelfeldspieler klar: „Ich sehe Sachen bei Instagram oder in der Zeitung, aber ich habe keine Nachricht von anderen Vereinen. Ich konzentriere mich nur auf unsere Ziele in der Liga und in der Champions League. Ich habe einen sehr langen Vertrag, den ich unterschrieben habe, weil ich hier bleiben wollte. Ich bleibe gerne hier, denn das ist meine Familie und mein Zuhause.“

Bis 2026 ist der Kontrakt des 25-Jährigen noch datiert. Seine Ausstiegsklausel beträgt 150 Millionen Euro und dürfte somit in diesem Sommer für keinen Verein bezahlbar sein. Manchester United wird immer wieder als Interessent genannt.