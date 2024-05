Mission erfüllt: Gisdol verlässt Samsunspor

Markus Gisdol kehrt Samsunspor den Rücken und verlässt den türkischen Erstligisten nach dem gelungenen Klassenerhalt. Der 54-Jährige sieht seine Aufgabe beim Aufsteiger erfüllt, wie er in einer Klubmitteilung erklärt: „Wir haben es endlich geschafft, Gott sei Dank ist es vorbei. Ich kann nicht stolz genug auf meine Mannschaft sein. […] Vom ersten Tag an war es nicht einfach. Viele Leute sagten mir sogar: ‚Geh nicht dorthin, die Mannschaft wird mit Sicherheit absteigen.‘ Wir haben angefangen, ein Team aufzubauen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Gisdol hatte Samsunspor am neunten Spieltag auf Platz 19 übernommen und den Verein mit einem Punkteschnitt von 1,5 in die sichere Tabellenmitte geführt. Samsunspor hatte auf einen längeren Verbleib des deutschen Trainers gehofft, der auch die Anhängerschaft mit seiner Art auf seine Seite gebracht hatte. „Ich möchte mich bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben, dass wir unser Ziel erreicht haben“, sagt Gisdol weiter, „ich möchte nicht nur den Spielern danken, sondern auch allen, die im Verein arbeiten und uns unterstützt haben. Aber ich möchte vor allem unseren Fans danken, denn sie haben mir vom ersten Tag an viel Liebe entgegengebracht. Ich habe noch nie so viel Liebe gesehen.“