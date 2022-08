VfB vor Sturm-Verpflichtung – Konkurrenz geht leer aus

Der VfB Stuttgart steht allem Anschein nach kurz vor der Verpflichtung von Luca Pfeiffer. Derzeit ist der 25-jährige Torjäger noch beim FC Midtjylland in Dänemark angestellt, ein Wechsel in die Bundesliga zeichnete sich in den vergangenen Wochen jedoch immer deutlicher ab. In der vergangenen Saison spielte Pfeiffer 32 Mal für den SV Darmstadt in Liga zwei (17 Tore/sechs Assists).

Nach Informationen von ‚BT‘ überweisen die Schwaben 3,5 Millionen Euro Ablöse für die Dienste des Zielspielers an den dänischen Erstligisten. Ein Angebot des 1. FC Köln über umgerechnet zwei Millionen Euro soll Midtjylland zuvor abgelehnt haben, heißt es weiter. Pfeiffers Transfer nach Stuttgart stehe nun „kurz vor dem Abschluss“, so die dänische Boulevardzeitung.

Die Verpflichtung des 1,96 Meter großen Stürmers könnte schon als Vorgriff auf einen Abgang von Sasa Kalajdzic verstanden werden. Der 25-jährige Österreicher hat ein ähnliches Spielerprofil wie Pfeiffer und wird seit längerer Zeit mit einem Wechsel zu einem größeren Klub in Verbindung gebracht.