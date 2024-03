S04: Schwerwiegende Vorwürfe gegen Baumgartl

Timo Baumgartl ist offenbar nicht in erster Linie aufgrund schlechter Trainingsleistungen aus dem Profi-Kader des FC Schalke geflogen. Die ‚Bild‘ nennt stattdessen atmosphärische Gründe: „Schon seit mehreren Monaten gilt Baumgartl als einer der Stinkstiefel in der Mannschaft“, so die Boulevardzeitung. Der Innenverteidiger habe sich etwa über Fehler von Mitspielern lustig gemacht.

Aber nicht nur das: Baumgartl soll unmittelbar vor dem 3:1 gegen den FC St. Pauli ein Foto mit seinem Privattrainer gepostet und damit verraten haben, dass er in der Aufstellung der Königsblauen fehlen wird. Ein abendlicher Ausflug in die Düsseldorfer Altstadt vor dem 2:5 gegen Hertha BSC soll das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Cheftrainer Karel Geraerts verbannte den 28-Jährigen vergangene Woche in die zweite Mannschaft. Eine Rückkehr scheint unter dem belgischen Coach ausgeschlossen.