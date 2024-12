Salzburg verlängert mit Kjaergaard

Red Bull Salzburg hat Maurits Kjaergaard langfristig an den Verein gebunden. Wie der Brauseklub bekanntgibt, unterschreibt der Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2028. Geschäftsführer Sport Rouven Schröder betont die Wichtigkeit des Dänen für die Salzburger: „Maurits ist einer unserer absoluten Führungsspieler, sein Ausfall im Herbst hat uns natürlich wehgetan. Aber wir sehen, wie hart er an seinem Comeback arbeitet, und sind zuversichtlich, dass seine Rückkehr nicht allzu weit entfernt ist. Dabei ist die vorzeitige Vertragsverlängerung ein klares Statement von beiden Seiten, worüber wir uns sehr freuen.“

Der 21-Jährige steht seit Sommer 2019 bei Salzburg unter Vertrag. Er absolvierte bislang 99 Einsätze für den Verein, in denen er 14 Tore erzielte und 21 Treffer vorbereitete. In dieser Saison kommt Kjaergaard aufgrund von Verletzungsproblemen noch nicht in Tritt.