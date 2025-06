Fürth holt Ziereis

Die SpVgg Greuther Fürth bringt die Planung für die neue Spielzeit weiter voran. Wie das Kleeblatt mitteilt, wechselt Philipp Ziereis ablösefrei vom Linzer ASK nach Mittelfranken. Dort unterschreibt er einen bis 2027 datierten Vertrag.

„Philipp bringt absolute Führungsqualitäten mit, die er in den vergangenen Jahren konstant unter Beweis gestellt hat. Er geht mit seiner Art und Mentalität voran und wird so eine wichtige Säule in unserem Mannschaftsgefüge darstellen“, so Sportdirektor Stephan Fürstner. Der Innenverteidiger war sowohl beim LASK als auch zuvor beim FC St. Pauli Kapitän, bei den Kiezkickern spielte er zwischen 2013 und 2022 insgesamt neun Jahre. Nun folgt nach drei Jahren in Linz das Comeback in der 2. Bundesliga.