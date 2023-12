Korb für die Seleção: Ancelotti verlängert bei Real

Carlo Ancelotti bleibt Real Madrid treu. Wie die Blancos offiziell vermelden, hat man sich mit dem 64-jährigen Trainer auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2026 geeinigt. Ein Engagement als brasilianischer Nationaltrainer, wie es lange beim Italiener im Raum stand, ist damit endgültig vom Tisch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zwischenzeitlich stand ebenfalls im Raum, dass Ancelotti im kommenden Sommer von Leverkusen-Coach Xabi Alonso beerbt wird. Real führt stattdessen die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ancelotti, seit 2021 an der Seitenlinie, fort. Sportlich gesehen gibt es für die Königlichen wenig Argumente für einen Trainerwechsel.

Lese-Tipp

Real: Ancelotti hat schon unterschrieben

Von 24 Pflichtspielen in dieser Saison verlor Madrid nur ein einziges. In La Liga belegt Real Tabellenplatz eins. Auch in der Champions League liegt das Team um Jude Bellingham voll im Soll.