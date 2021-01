Ex-Bayer Shabani verlängert bei den Wolves

Meritan Shabani (21) hat seinen Vertrag bei den Wolverhampton Wanderers verlängert. Der ehemalige Spieler des FC Bayern unterzeichnet einen neuen Arbeitsvertrag, der bis 2023 gültig ist. Shabani hat mit guten Leistungen im U23-Team der Wolves brilliert und soll bald an die erste Mannschaft herangeführt werden. Dort trainiert er bereits seit diesem Sommer regelmäßig mit.

Bei seinem Debüt für das Profiteam im Carabao Cup 2019 zog sich Shabani eine Kreuzbandverletzung zu. Nach erfolgreich überstandener Reha konnte sich der gebürtige Münchner zurückkämpfen und die Offiziellen davon überzeugen, dass er trotz des verletzungsbedingten Rückschlags eine Zukunft im Verein hat.

Meritan Shabani has signed a new contract with the club, extending his stay until 2023.



