Bayern - BVB: So könnten sie spielen

Leroy Sané (24) stand in seinen ersten drei Pflichtspielen für die Bayern in der Startelf, zog sich allerdings bei der 1:4-Klatsche gegen die TSG Hoffenheim eine Kapselverletzung im Knie zu und fällt bis mindestens nach der Länderspielpause aus. Glücklicherweise ist Kingsley Coman (24) nach ausgestandener Quarantäne zurück und steht bereit. In der Abwehr könnte Jérôme Boateng (32) für David Alaba (28) auflaufen, den österreichischen Abwehrchef plagen muskuläre Probleme.

Ein ähnliches Bild auch auf der anderen Seite. Jadon Sancho (20) und Roman Bürki (29) traten die Reise nach München erst gar nicht an. Grund sind Atemwegserkrankungen, eine Corona-Infektion wurde allerdings bereits ausgeschlossen. Marwin Hitz (33) wird im Tor übernehmen, im Angriff könnten Julian Brandt (24) und Marco Reus (31) Seite an Seite ihr Startelf-Debüt in dieser Saison feiern. Die beiden 17-jährigen Shootingstars Jude Bellingham und Gio Reyna, die bislang in allen Partien von Beginn an ran durften, könnten eine kleine Verschnaufpause erhalten und zunächst auf der Bank platznehmen.