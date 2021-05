Bochum: Losilla denkt über Zukunft nach

Anthony Losilla (35) kann sich einen Verbleib beim VfL Bochum über sein Karriereende hinaus vorstellen. Im Interview mit Foot Mercato gibt der Bochumer Kapitän einen Einblick in seine Zukunftsplanungen: „Ich bin jetzt seit zwei oder drei Jahren im Club. Unsere Verbindungen sind so stark, dass sie wollen, dass ich nach meiner Karriere mit dem Verein weitermache.“ Zunächst bleibt Losilla aber Teil des Kaders, der im kommenden Jahr voraussichtlich in der Bundesliga antreten darf.

Losillas Vertrag ist noch bis 2022 gültig. Eine Rückkehr nach Frankreich stehe danach aber auch zur Debatte. Man wolle „nächstes Jahr darüber sprechen“, so der defensive Mittelfeldspieler. Losilla spielt bereits seit 2014 für den VfL und ist als Führungsspieler maßgeblich daran beteiligt, dass die Blau-Weißen zwei Spieltage vor Saisonende die Tabelle der 2. Bundesliga anführen.