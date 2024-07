FCA: Uduokhai zum Ligarivalen?

Für Innenverteidiger Felix Uduokhai gibt es anscheinend auch in Deutschland einen Markt. Der ‚kicker‘ berichtet, dass die TSG Hoffenheim die Fühler nach dem 26-Jährigen ausgestreckt hat. Vertraglich ist Uduokhai nur noch bis zum kommenden Sommer an den FC Augsburg gebunden.

Der frühere deutsche U-Nationalspieler hätte vor kurzem in die Türkei wechseln können. Letztlich entschied sich Uduokhai aber gegen ein Engagement bei Besiktas. In Sinsheim könnte der Linksfuß den Kaderplatz von Attila Szalai (26) einnehmen, der die TSG aller Voraussicht nach auf Leihbasis in Richtung Trabzonspor verlassen wird.