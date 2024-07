Trabzonspor leiht sich Hoffenheims Szalai

Attila Szalai steht kurz vor einem Wechsel in die Süper Lig. Wie das türkische ‚Sports Digitale‘ berichtet, haben sich die TSG Hoffenheim und Trabzonspor auf eine Leihe des 26-Jährigen geeinigt. Die genauen Details der Vereinbarung sind noch nicht bekannt.

Szalai war im vergangenen Sommer von Fenerbahce nach Hoffenheim gewechselt, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. In der abgelaufenen Rückrunde wurde der Ungar an den SC Freiburg verliehen. Bei den Breisgauern kam er aber lediglich auf drei Einsätze in der Bundesliga.