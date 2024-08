30 Millionen: Einigung im McTominay-Poker

Die SSC Neapel macht bei Scott McTominay (27) so gut wie alles klar. Einem Bericht von ‚The Athletic‘ zufolge haben sich die Italiener mit Manchester United auf eine Entschädigung in Höhe von 30 Millionen Euro für den schottischen Sechser verständigt. Zudem ist von einer Weiterverkaufsbeteiligung die Rede. Den freien Platz im Old Trafford wird wohl Manuel Ugarte (23/Paris St. Germain) einnehmen.

Die Red Devils dürfen sich auf einen Geldregen freuen, obwohl McTominay Ende Juni in sein letztes Vertragsjahr gegangen ist. Der Nationalspieler (52 Länderspiele) wurde bei United ausgebildet und kam bislang für keinen anderen Verein zum Einsatz. Nun die erste Luftveränderung in seiner Karriere, sollte er einem Wechsel nach Italien zustimmen.