FC Bayern: Kompany zum Stand bei Musiala

Für Jamal Musiala kommt ein Einsatz gegen die TSG Hoffenheim am morgigen Mittwochabend (20:30 Uhr) womöglich noch zu früh. Trainer Vincent Kompany wollte auf der heutigen Pressekonferenz der Bayern nicht zu sehr in die Glaskugel schauen: „Es ist noch nicht so sicher, dass er dabei ist. Wir schauen uns das im Training an. Wenn er wieder im Kader ist, wäre das gut.“ Der 21-jährige Offensivspieler hatte am gestrigen Montag erstmals nach seinem grippalen Infekt wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert.

Grundsätzlich hat Kompany aber auch die kommenden Wochen im Blick. Insgesamt sechs Pflichtspiele warten innerhalb von 18 Tagen auf den deutschen Rekordmeister. „Wenn alle fit bleiben, freue ich mich auf die sechs Spiele“, sagt Kompany über das anstehende Programm, „das ist das, was wir uns wünschen: Viele Spiele, in denen man viel erreichen kann. Wenn der Kader fit ist, freuen wir uns, dass wir die Spiele machen können.“ So auch die Hoffnung bei Musiala.