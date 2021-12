Juve offen für Kulusevski-Verkauf

Juventus Turin öffnet Dejan Kulusevski hinsichtlich einer Trennung die Tür. Laut der italienischen Ausgabe von ‚Goal.com‘ stehen die Bianconeri einem Wintertransfer des 21-jährigen Schweden offen gegenüber. Bei der Alten Dame konnte Kulusevski bislang kaum an seine Hochphase beim AC Parma anknüpfen und ist in der laufenden Saison nur selten Teil der Anfangsformation von Trainer Massimiliano Allegri (drei von 20 Pflichtspiele von Beginn an).

Kulusevski strebt daher eine zentrale Rolle bei einem anderen Klub an. Tottenham Hotspur sowie der FC Arsenal bereiten dem Vernehmen nach Offerten für den Januar vor. Juve hofft trotz der enttäuschenden sportlichen Leistungen einen Großteil der einst investierten 35 Millionen Euro einzuspielen. Der Vertrag des Offensivspielers läuft noch bis 2025.