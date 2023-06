El Bell zu Real | 80-Millionen-Stürmer für PSG

Hola Jude

Seit dem gestrigen Mittwoch sind alle Formalitäten geklärt, es gibt keine noch so kleinen Restzweifel mehr: Jude Bellingham wird in der kommenden Saison für Real Madrid spielen. Die Königlichen verkündeten, dass das BVB-Juwel bis 2029 unterschrieben hat. Das nimmt die ‚as‘ als Aufhänger, um zu titeln: „Ein Galaktischer bis 2029.“ Bei der ‚Marca‘ hat es Bellingham nicht auf die Titelseite geschafft, im Innenteil der Sportzeitung wird der Transfer des Engländers aber mit einem „Hey Jude“ gewürdigt. In Bellinghams Heimat tauft der ‚Mirror‘ den Mittelfeldspieler „El Bell“.

PSG will Ramos

Angesichts des erneuten Dramas um Kylian Mbappé ist es kein Wunder, dass sich Paris St. Germain nach neuen Offensivspielern umschaut. Laut der portugiesischen ‚A Bola‘ im Visier von PSG: Gonçalo Ramos von Benfica Lissabon. „PSG greift Ramos an“, formuliert es die Sportzeitung, wobei „angreifen“ in diesem Fall heißt, 80 Millionen Euro nach Lissabon zu überweisen. Denn das ist der ‚A Bola‘ zufolge die potenzielle Ablöse für den 21-Jährigen.

PSG: Galtier zu Neapel?