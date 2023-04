Toptalent Hamed in die Bundesliga?

Yassine Ben Hamed zählte zu den vielversprechendsten Talenten des französischen Fußballs. Als sich der damals 18-jährige Linksverteidiger im Sommer 2021 daran schickte, eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen, weckte er naturgemäß das Interesse internationaler Klubs.

Unter anderem Borussia Dortmund und Olympique Lyon beschäftigten sich zum damaligen Zeitpunkt intensiv mit dem Youngster. Letztlich bekam mit Royal Antwerpen ein Klub den Zuschlag, bei dem Ben Hamed größere Chancen auf Einsatzzeiten in der ersten Mannschaft sah. Mittlerweile lässt sich konstatieren: Dieser Plan ist nicht aufgegangen.

Bei seinem aktuellen Arbeitgeber hat er in den vergangenen zwei Jahren nur drei Einsätze bei den Profis absolviert. Gemessen am großen Potenzial des algerischen U20-Nationalspielers ist das natürlich zu wenig. In dieser Saison hat Ben Hamed ausschließlich für die U21-Mannschaft der Antwerpener gespielt. Bei Mark van Bommel – Coach des belgischen Erstligisten – eckt er an.

Neue Chance für Bundesligisten

Unterdessen ergibt sich für potenzielle Interessenten im Sommer eine neue Möglichkeit, Ben Hamed zu verpflichten. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato wird der 20-Jährige Antwerpen am Saisonende ablösefrei verlassen – und das trotz eines bis 2025 gültigen Vertrags. Nun wittern deutsche und französische Klubs eine neuerliche Chance, das Talent zum Nulltarif zu ergattern.

Ben Hamed ist dynamisch, agil und offensivfreudig. Im Passspiel und mit dem Ball am Fuß weist er derweil noch einige Schwächen auf. Trotz seiner stockenden Entwicklung sehen viele Vereine weiterhin großes Potenzial in dem in Frankreich geborenen Spieler mit algerischen Wurzeln. Vielleicht gelingt dem einstigen Toptalent alsbald der nächste Entwicklungsschritt in Bundesliga-Gefilden.