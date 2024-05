VfB: Wehrle will „Mannschaft weitgehend zusammenhalten“

Beim VfB Stuttgart verfällt man aufgrund der Vizemeisterschaft nicht in Träumereien. Gegenüber der ‚Sport Bild‘ versichert Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle: „Wir wollen unsere Mannschaft weitgehend zusammenhalten und den Kader etwas verbreitern. Sollten uns Leistungsträger verlassen, werden die Transfer-Einnahmen zum Großteil reinvestiert. Aber wir werden sicher nicht ins volle Risiko gehen. Wir wollen einen Kader, den wir uns übernächste Saison auch noch leisten können, falls wir dann nicht international spielen sollten. Es geht darum, gesund zu wachsen.“

Die Teilnahme an der Champions League ist für Wehrle ein Pfund, mit dem er auch bei der Kaderplanung wuchern kann. „Die Champions League, das sind, unemotional gesehen, Bonusspiele für uns“, so der 49-Jährige, der weiß: „Man kann bei uns Champions League spielen, in einer tollen Mannschaft, unter einem sehr guten Trainer. Wenn allerdings nur das Geld entscheidet, respektieren wir, wenn jemand woanders Champions League spielen möchte.“