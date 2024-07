Union verpflichtet und verleiht Burcu

Union Berlin hat einen Perspektivspieler unter Vertrag genommen. Der Bundesligist verkündet die Verpflichtung von Livan Burcu vom SV Sandhausen. Der 19-jährige Flügelspieler wird umgehend an den Zweitligisten 1. FC Magdeburg verliehen.

Burcu sammelte in der vergangenen Drittliga-Saison neun Scorerpunkte in 28 Spielen für Sandhausen und wurde so zum türkischen U21-Nationalspieler. Unions Sportchef Horst Heldt freut sich: „Mit Livan haben wir einen jungen, sehr talentierten Außenstürmer für uns gewinnen können, der bereits in der dritten Liga seine Dribbelstärke und Torgefahr unter Beweis gestellt hat.“