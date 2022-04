Bericht: Bayer beobachtet Seiwald

Nicolas Seiwald hat sich in den Fokus von Bayer Leverkusen gespielt. Laut der ‚Sport Bild‘ beobachten die Verantwortlichen der Werkself den 20-Jährigen von RB Salzburg. Der zweifache Österreicher sei einer von mehreren Alternativen für das zentrale Mittelfeld – die Position, die dem Bericht zufolge neben der linken Verteidigung im Transfersommer vorrangig verstärkt werden soll.

Was die Leverkusener Scouts von Seiwald gesehen haben, sollte ihnen gefallen. Denn der 20-Jährige zeigt in seiner ersten vollen Profisaison beeindruckende Leistungen im Salzburger-Trikot, die ihm im November sein Debüt für die österreichische Nationalmannschaft beschert haben.

Vertrag bis 2024

In 40 Pflichtspielen stand Seiwald in dieser Saison auf dem Platz. Dabei überzeugt er als lauf- und zweikampfstarke Pressingmaschine, die aber auch immer wieder die schnellen Salzburger Stürmer um Toptalent Karim Adeyemi mit Steilpässen in Szene setzt. Seiwald gelangen starke neun Assists in dieser Saison.

Bis 2024 ist er noch an den österreichischen Serienmeister gebunden. Spätestens im Sommer 2023 müsste sich RB also mit einem Verkauf auseinandersetzen. Möglicherweise macht Bayer aber schon ein Jahr früher Nägel mit Köpfen.