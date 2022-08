Zeqiri zieht es in die Heimat

Mittelstürmer Andi Zeqiri steht vor einer Rückkehr in die Schweiz. Wie der ‚Blick‘ berichtet, spricht alles für einen Wechsel von Brighton & Hove Albion zum FC Basel. Geplant ist eine erneute Leihe, nachdem der 23-Jährige vergangene Saison schon an den FC Augsburg verliehen war.

Zu einem längeren Aufenthalt in der Fuggerstadt kam es allerdings nicht. Mit jeweils zwei Toren und Vorlagen in 23 Einsätzen konnte sich Zeqiri beim FCA nur bedingt empfehlen. In der gerade begonnen Saison soll es mit Basel besser laufen.