Medien: Saison-Aus für ter Stegen

Obwohl die Saison erst wenige Wochen alt ist, ist sie für Marc-André ter Stegen offenbar bereits beendet. Wie das ‚Catalunya Radio‘ berichtet, wird der deutsche Nationaltorhüter womöglich in dieser Saison nicht mehr für den FC Barcelona auflaufen können.

Der Radiosender berichtet weiter, dass sich ter Stegen offenbar die Patellasehne in seinem rechten Knie gerissen hat, an der er schon einmal operiert wurde. Aufgrund der Schwere der Verletzung wird mit einer Ausfallzeit von acht bis neun Monaten gerechnet, was gleichbedeutend mit dem Saison-Aus wäre.

Ter Stegen verlässt unter Tränen das Feld

Die Verletzung zog sich der 32-Jährige bei der heutigen Ligapartie gegen den FC Villarreal zu. Ter Stegen fing kurz vor der Halbzeitpause einen Eckball sicher ab, wurde aber in der Luft bedrängt und landete unglücklich auf dem instabilen rechten Knie. Der gebürtige Mönchengladbacher schrie direkt auf vor Schmerzen und musste das Feld auf einer Trage verlassen.

„Wir müssen warten. Es wird eine große Verletzung sein. Das hat man sofort gesehen, als er auf dem Feld lag“, gab sich Trainer Hansi Flick direkt im Anschluss an den 5:1-Erfolg überaus pessimistisch.