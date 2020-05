Coutinho: Gespräche mit Newcastle?

Newcastle United beschäftigt sich angeblich intensiv mit der Personalie Philippe Coutinho. Der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge befindet sich der englische Erstligist bereits in Gesprächen mit den Beratern des Brasilianers. Mauricio Pochettino und Rafael Benítez, die beiden Favoriten auf den Chefsessel bei den Magpies, sollen ebenfalls grünes Licht für eine Verpflichtung des 27-jährigen Offensivspielers gegeben haben.

Leih-Arbeitgeber FC Bayern ließ die Kaufoption für Coutinho in Höhe von 120 Millionen Euro verstreichen. Eine Zukunft in München ist ebenso unwahrscheinlich wie beim Stammklub FC Barcelona. Coutinhos Zukunft könnte in England liegen. Neben Newcastle haben auch der FC Chelsea, Manchester United und Leicester City Kontakt aufgenommen.