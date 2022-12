Silvestri verlängert in Udine

Udinese Calcio kann langfristig mit Marco Silvestri planen. Der Stammtorhüter des Serie A-Klubs verlängert seinen Vertrag bis 2025 und bleibt dem derzeitigen Tabellenachten somit erhalten.

Seit 2021 spielt Silvestri bei den Bianconeri. Für 2,5 Millionen Euro verpflichtete Udinese den Torhüter von Hellas Verona. In der laufenden Spielzeit hielt der 31-Jährige in fünf von 15 Partien seinen Kasten in der Liga sauber.