Gladbach-Zukunft: So plant Neuhaus

Yann Sommer (34), Ramy Bensebaini (27) und Marcus Thuram (25) sind nur drei Spieler einer ganzen Reihe von Gladbach-Profis, deren Verträge nur noch bis zum Saisonende gültig sind. Es drohen Abgänge zum Nulltarif – von Spielern, die eigentlich eine hohe Ablöse generieren könnten.

Eine Situation, die man bei Florian Neuhaus unbedingt verhindern will. Der 25-jährige Mittelfeldspieler steht noch bis 2024 unter Vertrag. Über eine mögliche Verlängerung soll laut der ‚Sport Bild‘ im Frühjahr gesprochen werden.

„Mir ein wenig Zeit zugestehen“

Zunächst will Neuhaus nach seiner im September erlittenen Kreuzbandverletzung wieder sportlich in die Spur finden. „Ich bin ein Freund davon, Dinge offen zu kommunizieren, und so wird es definitiv auch jetzt ablaufen. Es war wegen der Verletzung eine spezielle Situation, da sollte man mir noch ein wenig Zeit zugestehen“, so Neuhaus.

Der zehnmalige Nationalspieler erläutert: „Ich bin aber der Meinung: Auch für den Verein ist es gut, wenn ich zunächst ein paar Spiele absolviere. Dann wissen beiden Parteien ganz genau, woran sie sind und wie mein Leistungsniveau ist.“ Der Bundesligastart für die Borussia, dann womöglich wieder mit Neuhaus, findet am 22. Januar gegen Bayer Leverkusen statt.