Nach Roter Karte: Sahin kritisiert Can

Nuri Sahin hat nach dessen Platzverweis beim 1:3 gegen den FSV Mainz 05 kritische Worte über Emre Can gefunden. „Wir sind ordentlich ins Spiel gekommen, bekommen die Rote Karte und danach war es extrem schwer. Emre darf da nicht so hingehen, das weiß er auch“, so der Trainer von Borussia Dortmund über seinen Kapitän.

Can war nach einem groben Foulspiel gegen Jae-Sung Lee in der 27. Minute des Feldes verwiesen worden – der wohl entscheidende Moment des Spiels. Für den 30-Jährigen war es der nächste schwere Fehler in dieser Saison, in der Can für seine Leistungen schon häufig öffentlich kritisiert wurde.