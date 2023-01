Wagner zurück nach England?

- Quelle: The Athletic

David Wagner könnte wieder nach England zurückkehren. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, steht der Trainer gemeinsam mit drei weiteren Kandidaten bei Norwich City auf der Shortlist. Die Canaries haben vergangenen Dienstag Dean Smith vor die Tür gesetzt und wollen nach Möglichkeit im Laufe der kommenden Woche den Nachfolger vorstellen.

In England feierte Wagner seinen größten Trainererfolg. 2017 führte er Huddersfield Town zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Premier League. Im Januar 2019 musste er aber bei den Terriers den Hut nehmen. Es folgten eher erfolglose Engagements bei Schalke 04 und den Young Boys Bern. Seit rund zehn Monaten ist der 51-Jährige vereinslos.

