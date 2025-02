Dier-Verlängerung? Es gibt eine klare Tendenz

Der FC Bayern München wird den auslaufenden Vertrag von Eric Dier voraussichtlich nicht verlängern. Davon berichtet die ‚Sport Bild‘, der zufolge die Tendenz dazu geht, dass der Engländer den Verein am Ende der Saison verlassen muss. Zuletzt hatte der Innenverteidiger mit soliden Leistungen und tadellosem Verhalten wieder positiv auf sich aufmerksam gemacht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dennoch gibt es für Dier an der Säbener Straße keine Zukunft. In Dayot Upamecano (26) und Min-jae Kim (28) gibt es bereits zwei erfahrene Spieler für das Zentrum, in der kommenden Spielzeit wird dann wohl auch Hiroki Ito (25) nach seiner Verletzung endlich zu einer ernsthaften Alternative. Dem Bericht zufolge soll außerdem im Sommer ein weiterer Top-Innenverteidiger zum deutschen Rekordmeister stoßen.