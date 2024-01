FC Schalke: So geht es mit Terodde weiter

Die Liaison zwischen Simon Terodde und dem FC Schalke dauert noch eine Weile an. Obwohl der Kontrakt des Mittelstürmers im Sommer ausläuft, so berichtet die ‚WAZ‘, ist er bis 2026 an Königsblau gebunden. Der 35-Jährige bleibe S04 auch nach seinem Karriereende erhalten.

Unklar ist der Lokalzeitung zufolge, ob Terodde auch in der kommenden Saison auf dem Feld steht oder ein Amt als Jugendtrainer respektive Trainee übernimmt. Dies werde sich im Verlauf der Rückrunde entscheiden. Bislang kann der Kapitän nicht an Torquoten vergangener Spielzeiten anknüpfen.