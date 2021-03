Real Madrid: Kane als günstigste Option?

Real Madrid hat offenbar Harry Kane (27) von den Tottenham Hotspur auf dem Radar. Wie ‚Cadena SER‘ berichtet, nimmt der Stürmer Rang drei auf der Prioritätenliste der Königlichen ein. Für den Fall, dass man Kylian Mbappé oder Erling Haaland nicht in die spanische Hauptstadt lotsen kann, soll Kane in Zukunft für die Los Blancos auf Torejagd gehen. In Tottenham hat der Angreifer noch einen bis 2024 gültigen Vertrag.

Bei Real soll Kane als günstigste Variante unter den drei genannten Offensivspielern angesehen werden. Die Möglichkeit mit dessen Bruder verhandeln zu können, sehe man im Real-Management als Vorteil. Dieser soll auf die Hinzunahme weiterer Vermittler verzichten, heißt es. Aufgrund der sportlichen Entwicklung von Tottenham scheint Kane seine Zukunft bei den Spurs zu überdenken.