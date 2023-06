Hoffenheim: Grillitsch zum Medizincheck

Florian Grillitsch wird am heutigen Montag seinen Medizincheck bei der TSG Hoffenheim absolvieren. Das berichtet die ‚Rhein-Neckar-Zeitung‘. Der 27-Jährige kehrt damit voraussichtlich ein Jahr nach seinem Wechsel zu Ajax Amsterdam in die Bundesliga zurück.

Dem ‚kicker‘ zufolge winkt dem Sechser im Kraichgau ein Dreijahresvertrag. Von 2017 bis 2022 absolvierte der Österreicher 151 Spiele im Trikot der TSG, darunter auch zehn Einsätze in der Europa- sowie sechs in der Champions League. Bei Ajax konnte Grillitsch nicht im Ansatz an seine Leistungen im Dress der Sinsheimer anknüpfen.

