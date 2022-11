Coudet verlässt Celta Vigo

Eduardo Coudet ist nicht länger Trainer von Celta Vigo. Das gibt der Tabellen-16. der spanischen La Liga offiziell bekannt. Zusammen mit dem 48-jährigen Argentinier muss auch dessen kompletter Staff den Klub verlassen.

Mit der Entlassung reagieren die Verantwortlichen auf den schlechten Saisonstart des Teams mit sieben Niederlagen aus den ersten zwölf Spielen. Coudet übernahm im November 2020 in Vigo. In seiner ersten Saison führte er den Klub auf Platz acht, in seiner zweiten auf Rang elf.