Bestätigt: Kontakt zwischen Real und Icardi

Die Spur von Mauro Icardi zu Real Madrid wird heißer. Gegenüber der ‚as‘ verrät der Berater des Mittelstürmers von Galatasaray: „Es gibt kein offizielles Angebot. Ich bin gerade (Freitag, Anm. d. Red.) in Madrid. Real Madrid hat kein offizielles Angebot gemacht. Aber wir sprechen mit den Verantwortlichen von Real.“

Vor wenigen Tagen sickerte durch, dass sich die Königlichen mit dem argentinischen Nationalspieler beschäftigen. Schließlich ist der spanische Rekordmeister vom Verletzungspech verfolgt. Unter anderem Offensivspieler Vinicius Junior fällt lange aus. Icardi könnte helfen, den personellen Engpass zu kompensieren. Für den Istanbul-Klub trifft der 30-Jährige am laufenden Band: In der laufenden Saison stehen bereits 16 Treffer in 21 Einsätzen zu Buche.