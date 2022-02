„Werden es versuchen“: Miami macht Messi-Ansage

Sieben Tore und neun Vorlagen in 22 Pflichtspielen für Paris St. Germain sind immer noch eine gute Quote. Doch niemand kann bestreiten, dass Lionel Messi (34) in der französischen Hauptstadt an Strahlkraft eingebüßt hat. Der Stern von Mitspieler Kylian Mbappé (23) leuchtet inzwischen deutlich heller.

Das scheint auf der anderen Seite des Atlantiks die Hoffnung zu wecken, dass Messi seine Zeit auf höchstem europäischen Klubniveau so langsam als beendet ansieht. „Wenn er PSG verlässt, würden wir es lieben, Lionel Messi als Spieler bei uns zu sehen“, wird Jorge Mas, Miteigentümer von MLS-Klub Inter Miami, vom ‚Miami Herald‘ zitiert.

„Es ist eine Möglichkeit“

Der Unternehmer verspricht: „Wir werden es versuchen. Ich bin im Herzen ein Optimist. Ob ich mir das vorstellen kann? Es ist eine Möglichkeit.“ Helfen soll dem ambitionierten Verein aus Florida die guten Beziehungen von Miteigentümer David Beckham. Der englische Superstar kennt Messi persönlich und spielte einst bei PSG.

Noch hat Messi in Paris aber einen Vertrag bis zum Sommer 2023. Wahrscheinlicher ist, dass Beckham und Co. noch eineinhalb Jahre auf den siebenmaligen Ballon d'Or-Gewinner warten müssen. Überhaupt ist noch gar nicht klar, ob sich Messi einen Wechsel in die MLS vorstellen kann.