20-Millionen-Keeper für Atlético

Atlético Madrid hat offenbar einen neuen Torhüter am Haken. Während die ‚Marca‘ vom Interesse der Rojiblancos an Schlussmann Juan Musso von Atalanta Bergamo berichtet, prescht Fabrizio Romano schon weiter vor und spricht von einer Einigung zwischen allen Parteien. Atalanta suche lediglich nach einem Nachfolger – Gianluca Di Marzio bringt diesbezüglich den vereinslosen Rui Patrício (36) ins Spiel – dann würde der La Liga-Klub die Leihe samt Kaufoption eintüten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Musso war vor drei Jahren für etwas mehr als 20 Millionen Euro von Udinese Calcio zum Kontrahenten gewechselt. In der vergangenen Saison gewann der Argentinier mit dem Serie A-Vertreter die Europa League. Im europäischen Wettbewerb stand der 30-Jährige in 12 von 13 möglichen Partien zwischen den Pfosten, in der Liga muss er in der Regel auf der Bank Platz nehmen. In Madrid dürfte der Keeper als Nummer zwei hinter Jan Oblak (31) eingeplant sein.